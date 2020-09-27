اخبار الخليج

مصر… السيسي: مشروعات الطرق والكباري هدفها تسهيل حركة المواطنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، صباح اليوم الأحد، عن الرئيس المصري، أنه في إطار توسع الدولة المصرية في إنشاء كباري، هناك هدف أساس وهو الحفاظ على شكل حركة السير أسفل تلك الكباري.

وتابع السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات البترولية في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، إننا "نحافظ على شكل الحركة أسفل الكوبري، حيث أن الفاصل بين الكوبري والعمارات قليلة لذلك نحافظ على الحركة ولا تتوقف".

وأكد الرئيس المصري: "نفذنا 22 كوبري في 6 أشهر فقط، داخل كتلة سكانية صعبة، وسط السكان ومصالح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر… السيسي: مشروعات الطرق والكباري هدفها تسهيل حركة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا