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وتابع السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات البترولية في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، إننا "نحافظ على شكل الحركة أسفل الكوبري، حيث أن الفاصل بين الكوبري والعمارات قليلة لذلك نحافظ على الحركة ولا تتوقف".
وأكد الرئيس المصري: "نفذنا 22 كوبري في 6 أشهر فقط، داخل كتلة سكانية صعبة، وسط السكان ومصالح".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر… السيسي: مشروعات الطرق والكباري هدفها تسهيل حركة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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