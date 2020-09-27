فتح معبر رفح استثنائيا في كلا الاتجاهين

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن السلطات المصرية، فتحت، الأحد، معبر رفح البري، أمام حركة المسافرين.

وأضافت الوزارة (تديرها حركة حماس)، في تصريح وصل وكالة الخليج 365 نسخة عنه "فَتْح البوابة المصرية لمعبر رفح البري، وبدء مغادرة حافلات المسافرين، في أول أيام فتح المعبر استثنائيا، في الاتجاهين".

ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر، في كلا الاتجاهين، لمدة ثلاثة أيام (حتّى الثلاثاء القادم).

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وهذه هي المرة الثانية، التي يُفتح فيها المعبر بالاتجاهين، منذ بدء أزمة كورونا في مارس/ آذار الماضي، حيث سبق وأن تم فتحه في اتجاه واحد فقط لعودة العالقين في الخارج.

وأغلق المعبر أبوابه، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد الإصابات بغزة، منذ مارس/آذار الماضي، وصل إلى 2.791، بينها 21 حالة وفاة.

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