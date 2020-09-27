عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المخدرات وراء استبعاد عشرات المرشحين لبرلمان مصر.. بينهم سيدات

الأحد 27 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت اللجان الطبية في عدد من محافظات مصر ثبوت ايجابية تحاليل العشرات من المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي ستقام أكتوبر ونوفمبر، وتأكد تعاطيهم المخدرات .



وتبين وجود سيدات بين المرشحين المستبعدين ثبت تعاطيهن للمخدرات.

وفي محافظة الدقهلية أرسلت اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، كشفا باستبعاد 17 مرشحا من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، بعد ثبوت إيجابية تعاطيهم للمخدرات بينهم 3 سيدات.

وقام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتقديم مذكرة رسمية، للمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية والمشرف على الانتخابات لاستبعاد هولاء المرشحين من كشوف الترشيح المزمع إعلانها الأحد بعد غلق باب الترشح السبت.

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وفي محافظة الشرقية تقرر استبعاد 6 مرشحين لثبوت تعاطيهم المخدرات، حيث جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية.

وفي القليوبية أكدت الدكتورة صفاء فرج الأشقر، مدير عام القومسيون الطبي بالمحافظة ، إيجابية 3 مرشحين محتملين لمجلس النواب لتعاطيهم المواد المخدرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فى الثانية ظهر السبت، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021.

وتعكف الهيئة على مراجعة، أوراق المرشحين قبل الإعلان عن الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين اليوم الأحد .

وتجري الانتخابات على مرحلتين الأولى يومي 24 و25 أكتوبر المقبل ، وفى حالة الإعادة يومى 23 و24 نوفمبر ، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فستجرى يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

على أن تكون جولة الاعادة يومي 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر.