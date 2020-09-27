هزاع بن زايد: «جائزة ألف» تحقق رؤية القيادة الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

بارك سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على صفحته في «تويتر»، لأولياء الأمور، والمعلمين وإدارات المدارس، والطلبة، بمن فيهم أصحاب الهمم، الفائزين «بجائزة ألف للتعليم» التي تمنح للمتميزين في التعلم عن بعد.وغرد سموه «نبارك لأولياء الأمور والمعلمين وإدارات المدارس والطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم، الفائزين ب«جائزة ألف» التي تمنح للمتميزين في التعلم عن بعد، محققة رؤية القيادة في جعل التعليم الرقمي على رأس الأولويات، وبالتعاون تتحول التحديات فرصاً لمستقبل تعليمي رقمي مشرق».

وأعلنت «ألف للتعليم» في حفل افتراضي نظمته على قناتها «يوتيوب»، أمس السبت، عن فوز 67 مشاركاً بالجائزة التي تهدف إلى نشر التميز والإبداع في الميدان التربوي.

وكرمت الجائزة 15 فائزاً من فئة «الطالب المتميز»، بواقع ثلاثة من كل مرحلة دراسية، و15 من فئة «النجم الصاعد»، بواقع ثلاثة من كل مرحلة، ممن أظهروا تحسناً ملحوظاً عبر دراستهم على المنصة، و3 من فئة «المعلم المتميز» الذين تميزوا في دعم أبنائهم الطلبة، و3 من «القيادات المدرسية المتميزة»، و3 من فئة «أولياء الأمور». كما كرمت 21 ولي أمر، ممن أظهروا تميزاً في متابعة أبنائهم خلال التعلم عن بُعد، و7 من طلبة «احتياجات التعلم الخاصة».

وتأتي الجائزة لتقدير المدارس، والمعلمين، والطلبة، في القطاع الحكومي لتميزهم في التعلم عن بُعد، وحرصهم على تأدية ممارسات التعلم على أكمل وجه، وضمان استمرارية تعلم الطلبة من دون تأثير، وأن تتحقق رؤية «ألف» في تمكين الطلبة من التعلم في أي وقت، ومن أي مكان، ونشر التميز والإبداع، وتحفيز المُعلمين والإداريين والطلاب وأولياء الأمور على التميز والابتكار في تطبيق ألف للتعلم عن بُعد.

وتضمن الحفل كلمتي ألفونسو جيفري، المدير التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»، وعائشة اليماحي، المستشارة الأكاديمية ل«ألف للتعليم»، وفيديوهات مهداة لفائزين من شخصيات لها بصمة في المجتمع.