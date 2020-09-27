شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء حكومات سابقون: ما حصل أهدر فرصة لإنقاذ البلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن سياسيون لبنانيون هجوماً عنيفاً على المعطلين لتشكيل الحكومة الجديدة، والذي انتهى باعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، ووضع ورؤساء حكومات لبنانية سابقون، أمس السبت، «اعتذار أديب» في خانة الفشل السياسي المستمر، مؤكدين أن ما حصل أهدر فرصة إنقاذ البلاد، وشددوا على أن مبادرة ماكرون لم تسقط لأن «الذي سقط هو النهج الذي يقود لبنان واللبنانيين للخراب».

وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري: «مرة جديدة، يقدم أهل السياسة في لبنان لأصدقائنا في العالم نموذجاً صارخاً عن الفشل في إدارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية». وتابع: «اللبنانيون يضعون اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن مواصلة تشكيل الحكومة، في خانة المعرقلين الذي لم تعد هناك حاجة لتسميتهم، وقد كشفوا عن أنفسهم في الداخل والخارج». وأوضح الحريري أن «الإصرار على إبقاء لبنان رهينة أجندات خارجية بات أمراً يفوق طاقتنا على تدوير الزوايا وتقديم التضحيات». وأشار إلى أن «أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقول لهم إنكم ستعضون أصابعكم ندماً لخسارة صديق من أنبل الأصدقاء ولإهدار فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب».

من جهة أخرى، أعرب رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، عن «أسفهم» على «ضياع الفرصة التي أتيحت للبنان». وأكد الثلاثة في بيان مشترك، وقوفهم «إلى جانب أديب في اعتذاره عن الاستمرار في مهمته التي جرى الإطاحة بها»، آملين «أن يصغي الجميع للضرورات والاحتياجات الوطنية، وأن يدركوا مخاطر التصدع والانهيار بدون حكومة قادرة وفاعلة وغير حزبية».

وجاء في البيان: «مع تكليف أديب تشكيل الحكومة الجديدة، لاحت فرصة إنقاذ لبنان بتأليف حكومة تبدأ بالعمل على استعادة الثقة ووقف الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الحاصل»، لكن «من المؤسف أن يصار إلى الالتفاف على هذه الفرصة التي اتيحت للبنان ومن ثم الى إجهاض جميع تلك الجهود، ولاسيما أنه قد أصبح واضحا أن الأطراف المسيطرة على السلطة لا تزال في حالة إنكار شديد ورفض لإدراك حجم المخاطر الرهيبة التي أصبح يتعرض لها لبنان. وبالتالي هي امتنعت عن تسهيل مهمة، ومساعي الرئيس المكلف مما أدى إلى إفشالها».

وشددوا على أن مبادرة ماكرون لم تسقط لأن «الذي سقط هو النهج الذي يقود لبنان واللبنانيين للخراب، ولن تنفع بعد ذلك أساليب تقاذف الاتهامات ورمي المسؤولية على الآخرين ووضع مكون رئيسي لبناني في مواجهة كل المكونات الأخرى».

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وأعلن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني (رئيس حركة أمل) تمسكه بالمبادرة الفرنسية. وبعد الاتهامات التي وجهت إليه ولحليفه «حزب الله» بعرقلة تشكيل الحكومة، قال بري إنه «لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها، ولكن هناك من أغرقها في ما يخالف كل الأصول المتبعة».

وقال: «المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها». وأضاف: «أعتقد أن كل الكتل مع هذه الإصلاحات والمجلس النيابي أكثر المتحفزين لإقرار ما يجب، ونحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقاً لمضمونها».

بدوره، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن اعتذار أديب أكد المؤكد بأنه لا يمكن التفكير بأي إنقاذ إلا بحكومة مستقلة فعلاً. وأضاف: «تسمية الوزراء من قبل فرقاء المجموعة الحاكمة الحالية قد أثبت فشله وأدى بالبلاد إلى ما أدى إليه، ولا يمكن التفكير من الآن فصاعدا بتشكيل أي حكومة إلا انطلاقا من الأسس التي اعتذر الرئيس أديب بسببها».

أما عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم، فغرد عبر «تويتر» قائلا: «لا، هذا ليس استهتاراً بل إجرام كامل المواصفات بحق الشعب، إغراق الرئيس المكلف بالشروط و(الاحتماء) خلف الطوائف نهج أوصلنا إلى ما نحن فيه وما زلتم مستمرون غير آبهين بالبلد والشعب».

وأعلن التيار الوطني الحر في لبنان، تمسكه بالمبادرة الفرنسية لتسوية الأزمة اللبنانية، معربا عن أمله في تشكيل حكومة اختصاصيين. وأكدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، في بيان، تمسكها بالمبادرة الفرنسية الإنقاذية التي ترتكز على تشكيل حكومة اختصاصيين مهمتها تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه. وأشار البيان إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تتمتع بالقدرة على «الإنجاز» وأن تحصل على ثقة مجلس النواب اللبناني.(وكالات)