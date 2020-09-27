وزير السياحة السعودي يكشف موعد استئناف التأشيرات السياحية في المملكة

وقال الوزير في مقابلة مع رويترز عن بعد "بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد)".

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وأشار الخطيب إلى إن قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا يتراوح بين 35 في المئة و45 في المئة بحلول نهاية العام. ولكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر.

وقال الخطيب إن "هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع. ولكن شهدنا صيفا قويا للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو".

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وأضاف: "رصدنا نموا 30 في المئة على أساس سنوي في السياحة الداخلية وهو ما فاق توقعاتنا".

يشار إلى أن السعودية أغلقت حدودها أمام الحجاج والسائحين الأجانب من 25 دولة على الأقل، وحظرت في مارس/ آذار كل السفر من وإلى السعودية.

وسجلت السعودية أكثر من 332 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 و4655 حالة وفاة حتى الآن. وشهدت معدلات الإصابة انخفاضا مطردا خلال الأسابيع القليلة الماضية.