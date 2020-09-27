شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بدون تسجيل أية وفيات، وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت 8 منها في الخرطوم، وبقية الحالات في 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1350 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

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وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و 604 حالات، بينها 836 وفاة، و 6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.