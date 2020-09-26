أكبر عرض جوي لليوم الوطني السعودي

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ايلاف من الرياض: تشهد سماء المملكة هذا اليوم ، أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام هذا اليوم ويعرض على شاشة التليفزيون السعودي عند الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.

وتحت شعار "همة حتى القمة"، تستعد الهيئة العامة للترفيه بالمملكة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، في مناطق عدة من المملكة، وتشمل الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي، إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتتضمن الاحتفالات كذلك عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم اطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى "ننشد للوطن" حيث يشارك الجمهور من خلال وسم #ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وانتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

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وكانت الهيئة العامة للترفيه كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني الـ 90، التي تساعد على توحيد مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني، مع إحياء ما في رمز الهوية من تلاحم، ووحدة، وفخر وتنمية، والذي جاء عنوانه: "همة حتى القمة".

غوغل تشارك السعوديين فرحة العيد الوطني

شارك محرك البحث الشهير “جوجل” في الاحتفال اليوم الأربعاء بـ اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عبر تغيير صورة العرض الخاصة بالموقع إلى خلفية احتفالية باللون الأخضر يتوسطها العلم السعودي وتشهد اليوم المملكة في جميع أنحاءها العديد من الإحتفالات المتنوعة باليوم الوطني سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة .