أربيل العراقي يجدد تعاقده مع شيركو كريم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جددت الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي العراقي تعاقدها مع اللاعب، شيركو كريم؛ لغرض تمثيل فريقها الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل.

وذكرت الإدارة، أن تجديد التعاقد مع اللاعب شيركو كريم، جاء بحسب طلب من مدرب الفريق الكرواتي رادان. وأفادت الإدارة أن اللاعب شيركو كريم قد التحق بالفعل بتدريبات فريق أربيل، التي بدأت الأسبوع الماضي في إطار الاستعداد لمنافسات الدوري العراقي الممتاز، الذي ستنطلق مبارياته في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يذكر أن شيركو كريم، يمتلك خبرة كبيرة حصل عليها من خلال تمثيله لمنتخب شباب العراق، وكذلك المنتخب الأولمبي في السنوات الماضية، فضلاً عن تجارب احترافية له في سويسرا والنمسا، كما سبق له تمثيل فريق الشرطة.