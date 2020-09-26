شكرا لقرائتكم خبر عن أربيل العراقي يجدد تعاقده مع شيركو كريم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
جددت الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي العراقي تعاقدها مع اللاعب، شيركو كريم؛ لغرض تمثيل فريقها الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل.
وذكرت الإدارة، أن تجديد التعاقد مع اللاعب شيركو كريم، جاء بحسب طلب من مدرب الفريق الكرواتي رادان. وأفادت الإدارة أن اللاعب شيركو كريم قد التحق بالفعل بتدريبات فريق أربيل، التي بدأت الأسبوع الماضي في إطار الاستعداد لمنافسات الدوري العراقي الممتاز، الذي ستنطلق مبارياته في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
يذكر أن شيركو كريم، يمتلك خبرة كبيرة حصل عليها من خلال تمثيله لمنتخب شباب العراق، وكذلك المنتخب الأولمبي في السنوات الماضية، فضلاً عن تجارب احترافية له في سويسرا والنمسا، كما سبق له تمثيل فريق الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أربيل العراقي يجدد تعاقده مع شيركو كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.