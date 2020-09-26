مؤتمر لمعهد دبي العقاري في أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تنظيم المؤتمر الافتراضي «عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة» بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية. وسيشارك في المؤتمر المزمع عقده يومي الأحد والاثنين 18 و 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن بعد، عبر منصة «زووم»، عدد من الخبراء والمتحدثين، ونخبة من ممثلي القطاع العقاري في الدولتين الشقيقتين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين المعهد جمعية رجال الأعمال البحرينية، إضافة إلى بحث المتغيرات والمستجدات الأخيرة بحضور ومشاركة الخبراء والمهنيين العقاريين في الدولتين، والاستعانة بأحدث التقنيات المساندة، والتركيز على مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، واستشراف الحاجات المستقبلية، وصياغة الأدوات المناسبة لتلبيتها، بما يكفل للسوق العقاري مواصلة التقدم والازدهار.

وقالت هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: «يتوافق تنظيمنا لهذا المنتدى الافتراضي العقاري مع رؤية وأهداف واستراتيجيات المعهد لتطوير وبناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالمنطقة. ولإنجاحه على النحو الأمثل، سنحشد مجموعة من الخبراء والمحاضرين لتقديم أوراق عمل لمناقشة الحلول المثلى للحد من تأثيرات جائحة (كوفيد - 19) على القطاع العقاري. يأتي ذلك في إطار حرصنا ومساعينا الدؤوبة في المعهد على نشر المعرفة العقارية على المستوى الإقليمي».