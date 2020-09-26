«جاموس الماء البدين» يحبط أكينفنوا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبرت رابطة اللاعبين المحترفين ونادي وايكومب، عن خيبة الأمل بعد رفض اتحاد الكرة معاقبة كادر نادي فليتوود على خلفية وصفهم مهاجم وايكومب أديبايو أكينفنوا بـ«جاموس الماء البدين»، وحقق الاتحاد الإنجليزي في حادثة وصف اللاعب بالجاموس من قبل كادر فليتوود لحكم الراية والتي جرت أثناء مباراة بدوري الدرجة الأولى بين وايكومب وفليتوود في يوليو/ تموز الماضي لكنه لم يوجه تهمة عنصرية للكادر، وكادر التحكيم لم يسجل ما قاله الكادر رغم وجود شهود.

وقال اتحاد الكرة إن الخبير المستقل المتخصص بالعلاقات العرقية استنتج أن «جاموس الماء البدين» لا تمت بصلة للعنصرية وأشاد الاتحاد بشجاعة أكينفنوا الذي تقدم بالشكوى لكن الأدلة لا تكفي لمعاقبة كادر فليتوود، وندد النادي بقرار الاتحاد وقال في بيان: «تهيأت لاتحاد الكرة فرصة للتأكيد على عدم قبوله بهذا النوع من التعليقات لكنه أضاعها» فيما علقت رابطة اللاعبين:«نحن نشارك أكينفنوا خيبة الأمل وسنواصل تقديم الدعم النفسي له».