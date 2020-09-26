تضامنا مع نقيبهم.. محامو العاصمة الجزائرية يقاطعون المحاكم

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365
قرر محامو العاصمة الجزائرية مقاطعة المحاكم مدة أسبوع ابتداء من الأحد، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الإهانة" التي تعرض لها نقيبهم قبل أيام، من قبل أحد القضاة.
وبحسب بيان لمنظمة المحامين بالعاصمة (غير حكومية)، الجمعة، اطلعت عليه الخليج 365، فإنه تقرر في اجتماعها اليوم مقاطعة العمل القضائي بشكل تام على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وكل الجهات التابعة له ابتداء من الأحد 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وحتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضح البيان أن القرار جاء ردا على "واقعة إهانة نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، وذلك للتعبير من قبل كافة المحامين عن رفضهم لهذه التصرفات".
وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام محلية، أن مشاحنة وقعت بين سيليني وأحد القضاة، بعد رفض الأخير تأجيل جلسة محاكمة أحد موكلي النقيب، بشكل أدى إلى تعرضه لوعكة صحية.
وفي الجزائر توجد منظمة واحدة للمحامين ولها فروع في كل ولاية.
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