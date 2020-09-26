وقالت اللجنة المكلفة في بيان أصدرته، مساء اليوم الجمعة، أنه تمت مناقشة المطالب والحقوق المطروحة للمراقبين الجويين، خلال اجتماع ضم وزير الدفاع، ووزيرة المالية، ورئيس مجلس إدارة الطيران المدني، والمدير العام للشركة القابضة لمطارات السودان والأطراف الأخرى، بحسب وكالة أنباء السودان (سونا).
وخلال الاجتماع، قرر وزيرا الدفاع والمالية العمل صرف المستحقات المالية للعاملين بسلطة الطيران المدني فورا، كما وجه وزير الدفاع بعقد مجلس الإدارة اجتماعا الثلاثاء المقبل لترتيب إنفاذ الهيكل الوظيفي لسلطة الطيران المدني وتفعيل قانون السلطة وتنفيذ كافة مطالب العاملين.
وكانت اللجنة أعلنت التوقف عن العمل اعتبارا من 26 سبتمبر/أيلول الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدخل وزير الدفاع… ضباط المراقبة الجوية بالطيران السوداني يعلقون إضرابهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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