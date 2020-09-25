هادي يجدد دعم اليمن لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة

اليمن / الخليج 365

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الجمعة، إن بلاده "تجدد موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وخياراته الثابتة في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة".

جاء ذلك في كلمة للشعب اليمني، بمناسبة الذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر/أيلول التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأكد هادي أن اليمن يدعم حق الفلسطينيين في "إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لما تبنته المبادرة العربية التي حددت الأسس العادلة للسلام الشامل والكامل في المنطقة".

وفي سياق آخر، قال هادي إن "اتفاق الرياض" يمثّل خارطة طريق ومسار عبور آمن، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها السلام بدلا من التأزم والصراع والانقسامات الداخلية لمواجهة ومجابهة جماعة الحوثي.

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وأضاف بأن تسريع تنفيذ بنود الاتفاق سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والخدمي والنهوض بالتنمية.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، سيطر "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، على محافظة سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية، كما سيطر على محافظة عدن، منذ حوالي 13 شهرا.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتضمنت الآلية، تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في "أبين"، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.