اتفاق تعاون نفطي بين الخرطوم وجنوب السودان

شملت مسودة الاتفاقيات دخول حقول جديدة لزيادة الإنتاج النفطي في دولة جنوب السودان في حقلي الوحدة وتوماثاوث بجانب العمل على إعادة الضخ بحقل (5A) ودخوله في دائرة الإنتاج النفطي وتقديم الدعم الفني في مربعي (3،7) بدولة الجنوب.

وشملت الوقوف على موقف الترتيبات المالية الانتقالية وموقف كميات الإمداد من خام دار لكل من محطة أم دباكر ومصفاة الخرطوم، وتسريع وصول وتخليص المواد والمعدات التي تخص قطاع نفط الجنوب عبر ميناء بورتسوان .

وأكد وزير الطاقة والتعدين المكلف، المهندس خيري عبد الرحمن، التزام السودان بتقديم كافة المساعدات والمعونات في مجال النفط وزيادة الإنتاج النفطي بدولة جنوب السودان من منطلق العلاقات الأزلية والتاريخية بين شعب واحد في بلدين، مبينا أن القيادة الجديدة لقطاع النفط بالسودان وبعد الثورة المجيدة تعمل بروح مختلفة ورغبة أكيدة لاستغلال ثروات البلدين لصالح شعبيهما، برغبة ورعاية قيادة البلدين في دفع آفاق التعاون الاقتصادي.

ونقل وزير الطاقة عبرهم تحيات رئيس الوزراء وطاقم الحكومة الانتقالية في السودان إلى قيادة الدولة في جنوب السودان، بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء.

من جانبه أكد وزير البترول بدولة جنوب السودان فوت كانق، تنفيذ كل ما تم التوقيع عليه بين الطرفين واصفا تلك الاتفاق كنقلة حقيقة لزيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة البترول، مشيدا بالترحاب والتعاون المثمر من قبل إخوتهم في السودان، موضحاً أن دولة جنوب السودان وافقت بفتح مكتب تنسيق دولة السودان بجوبا، مناشداً الشركات والوحدات المختلفة ذات الصلة بتقديم التسهيلات اللازمة لانسياب معدات بترول دولة جنوب السودان.