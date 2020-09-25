وبحسب موقع "ليبيا الأحرار" الموالي لحكومة الوفاق، فقد أمر النمروش بحل كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء"، والتحقيق مع قادتهما في الاشتباكات التي حدثت فجر اليوم الجمعة.
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وأضاف النمروش أنه تم إعطاء التعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار.
يذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء، حسب رواية سكان منطقتي بئر الأسطى ميلاد و"البيفيو" المحاذية لتاجوراء.
وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمي المنطقتين عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم حتى الساعة، بينهم آمر أحد الفصيلين.
وهذه هي الاشتباكات الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل بحل كتيبتين من قوات الوفاق بعد اشتباكات بينهما بأسلحة ثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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