واشنطن: السعودية حليف رئيسي لأمريكا.. وتعاوننا يحمي قواتنا من الحوثيين

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت الخارجية الأمريكية أمام الكونغرس أن «السعودية حليف رئيسي لأمريكا»، واعتبرت أن التعاون معها «يحمي قواتنا من الحوثيين المدعومين من إيران»، مشيرة إلى دعمها «لجهود السعودية لإحلال السلم في اليمن».
كما دعت إلى «إطلاق حوار إستراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط».
وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية في جلسة استماع أمام الكونغرس، أن البلاد ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن «الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني». وأضافت أن «الحشد الشعبي المدعوم من إيران يقف عائقاً أمام استقرار العراق». وأشارت إلى أن «العراق قادر على تقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية خلال 60 يوماً».
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