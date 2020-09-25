شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يُرجىء موعد انطلاق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة اللبنانية تأجيل موعد بدء الدراسة لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا على نحو يجعل عودة التلاميذ والطلاب إلى المدارس فى ظل الوضع الراهن تحمل قدرا من الخطورة الصحية فى ظل تفاقم أعداد الإصابات بالوباء.
وقال وزير التعليم اللبنانى طارق المجذوب – فى تصريح صحفى عقب الاجتماع الذى عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث فى بداية العام الدراسى فى ظل مستجدات الوضع الوبائى – إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا تخطت الـ 8% من الفحوصات التى أجريت خلال الأسبوعين الأخيرين، الأمر الذى يمثل خطرا على العودة إلى المدارس.
وأشار إلى أنه تقرر تأجيل العودة الحضورية إلى المدارس والمعاهد المتوسطة إلى 12 أكتوبر المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا فى 28 سبتمبر الجاري، مع توفير الكمامات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة فى جميع المدارس.
ودعا وزير التعليم جميع اللبنانيين إلى الاستفادة من مهلة الأسبوعين المقبلين، عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية لتخفيض نسبة الإصابات بالوباء، حتى يُمكن العودة إلى المدارس من خلال التعلم المدمج واستكمال العمل مع باقى الوزارات المعنية لتوفير مستلزمات التعلم عن بُعد.
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