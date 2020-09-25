شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى للسعوديين: لا تسمحوا لكورونا بالانتشار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعوية لردع فيروس كورونا مؤكدا أن بعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا.
وبحسب صحيفة الرياض، قال الربيعة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع الاجتماعي تويتر: "التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! تُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.. لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم".
وأتت تغريدة وزير الصحة توفيق الربيعة بعد تداول مشاهد مؤسفة ومقلقة لتجمعات بالمئات لمواطنين ومقيمين خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة دون تقيد بالإجراءات الاحترازية .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة السعودى للسعوديين: لا تسمحوا لكورونا بالانتشار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.