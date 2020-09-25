شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى للسعوديين: لا تسمحوا لكورونا بالانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعوية لردع فيروس كورونا مؤكدا أن بعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا.

وبحسب صحيفة الرياض، قال الربيعة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع الاجتماعي تويتر: "التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! تُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.. لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم".

وأتت تغريدة وزير الصحة توفيق الربيعة بعد تداول مشاهد مؤسفة ومقلقة لتجمعات بالمئات لمواطنين ومقيمين خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة دون تقيد بالإجراءات الاحترازية .