شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: مساعداتنا الإنسانية للشعب السوري تأتي لمعالجة آثار وحشية إيران وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن مساعدات بلاده الإنسانية للشعب السوري تأتي لمعالجة آثار وحشية إيران وروسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم 720 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوري في الداخل والخارج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وفى وقت سابق اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبى بالصواريخ على قرية جورين بريف حماة الشمالى الغربى فى سوريا، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، أن تنظيمات إرهابية تحاصر الأهالي بريف إدلب الجنوبي، أطلقت عدداً من الصواريخ سقطت على أطراف قرية جورين أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة، ما تسبب في أضرار مادية.

وفي العاشر من الشهر الجاري، اعتدت التنظيمات الإرهابية بالصواريخ على قرية البركة وقلعة ميرزا شمال غرب حماة، ما تسبب في وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وتواصل التنظيمات الإرهابية؛ وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.