شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة فى سوريا إلى 3 آلاف و966 حالة.
وأضافت الوزارة - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية - أنه تم تسجيل 15 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالى حالات الشفاء بسوريا 1013 حالة، إضافة إلى حالتى وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الوفيات إلى ١٨٣.
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