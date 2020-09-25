شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة فى سوريا إلى 3 آلاف و966 حالة.

وأضافت الوزارة - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية - أنه تم تسجيل 15 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالى حالات الشفاء بسوريا 1013 حالة، إضافة إلى حالتى وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الوفيات إلى ١٨٣.