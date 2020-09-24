ملك البحرين يدعو لحل للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية

المنامة / الخليج 365

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، إلى تكثيف الجهود من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في كلمة للعاهل البحريني، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أيام من إبرام بلاده والإمارات اتفاقيتين لتطبيع كامل العلاقات مع إسرائيل، اعتبرتهما السلطة وفصائل فلسطينية بمثابة "نسف" لمبادرة السلام العربية.

وقال آل خليفة: "تدعو مملكة البحرين إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، الذي نعتبره مدخلا أساسيا لتحقيق السلام العادل والشامل والمؤدي لدولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "أعلنا عن إقامة العلاقات مع إسرائيل انطلاقا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة"، وفق قوله.

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وأشار إلى ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل تشكيل مرحلة عمل جديدة نمد فيها جسور الخير وعلاقات حسن الجوار لبناء وتنمية المصالح المشتركة لدول المنطقة".

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.

واعتبرت السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية الخطوة بمثابة "نسف" لمبادرة السلام العربية، التي قدمتها السعودية، وتبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وتضم بنودا تمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طالما لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.

وحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض للاتفاقيتين، يبدو جليا غياب أي إشارة إلى "حل الدولتين" وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين.

فيما يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الاتفاقيتين لم تنصا على وقف خطة ضم 30% من أراضي الضفة الغربية، حسب ما تقترح "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، وإنما تأجيلا للخطوة فقط.

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