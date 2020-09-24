المنطقة الحرة بمطار دبي توقع تفاهما مع غرف التجارة الإسرائيلية

أحمد حاتم/ الخليج 365

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، (حكومية)، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية.

وقالت "دافزا" في بيان، إن الاتفاقية "تحدد أطر التعاون بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها".

ووفقا للبيان، فإن الاتفاق يهدف إلى الاستفادة (للشركات الإسرائيلية) من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي.

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ووقعت المذكرة خلال حفل افتراضي أقيم عن بعد، بحضور مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي محمد الزرعوني، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة يوريل لين.

وبموجب الاتفاق، ستعمل "دافزا" على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية، "بهدف تعريفها بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية".

وأشار البيان إلى توفير عروض تحفيزية للشركات الإسرائيلية لتأسيس أعمال وخدمات متكاملة في هذا الإطار.

ووقعت الإمارات واسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين الجانبين، سبقه وتلاه سلسلة من الاتفاقيات بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة في مختلف المجالات، الاقتصادية والمصرفية والصحية والثقافية والأمنية.

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