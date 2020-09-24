أردوغان يوجه بعلاج طفلتين سوريتين مصابتان بالصمم الخلقي

قوجة إيلي/ الخليج 365



أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليماته بعلاج الطفلتين السورييتن فاطمة عفش (10 أعوام) وشقيقتها سارة (3 أعوام) اللتين تعانيان من الصمم الخلقي.

وقبل 3 أيام، وبمبادرة من المواطنين التركيين مصطفى دميرتاش وجانر غوتشمز، تم تركيب جهاز سمع للطفلة فاطمة المقيمة مع عائلتها في ولاية قوجة إيلي غربي تركيا منذ 8 سنوات.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الرئيس أردوغان أصدر توجيهاته الأربعاء، لرئيس جامعة قوجة إيلي البروفيسور سعد الدين هولاغو، بمواصلة علاج الطفلتين.

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وأوضح البروفيسور هولاغو في حديثه للأناضول الخميس، أنهم دعوا الأسرة إلى المستشفى الجامعي بناء على تعليمات الرئيس أردوغان، مشيرا أن سارة أيضا تعاني من ضعف سمع خلقي.

وأضاف أن فاطمة تم تركيب جهاز سمع لها ويمكنها سماع الأصوات، إلا أنها ستواجه صعوبة في التكلم لأن عمرها متقدم.

وأشار أنهم سيساعدون فاطمة في التكلم عبر إعطائها تدريبات خاصة صوتية، وتدريبات على الكلام، في حين أنهم سيجرون عملية بإدخال جهاز سمع داخل أذن سارة بعد شهرين.

بدورها، أعربت هالة عفش عمة الطفلتين، عن شكرها لتركيا والرئيس رجيب طيب أردوغان على مساعدته في علاج بنات أخيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.