وتابع في حديثه لراديو سبوتنيك "وبالتالي فإن اجتماع صالح وحفتر في القاهرة يأتي على خلفية ما تم عقده من اجتماعات من قبل مجموعة البنيان المرصوص".
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وأضاف الترجمان أن "الاجتماع يأتي قبيل مؤتمر جنيف المرتقب والذي لا يعول عليه الليبيون كثيرا.
وأشار إلى أن "وجود السيد عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر معا قد يزيل بعض الخلافات بين الطرفين، وهو الأمر الذي نجحت فيه القاهرة، حيث إن حل المشكلات بين الطرفين سينتج عنه الذهاب إلى جنيف برؤية واضحة تحت أسس قوية وإيجاد آلية لتفكيك الميليشيات وجمع السلاح، ثم الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأَوضح رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا، أن مسألة إعادة المجلس الرئاسي برئيس ونائبين أمر لا طائل منه.
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إنفوجرافيك... ما هو اتفاق الصخيرات الذى نقضه المشير خليفة حفتر؟
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "العمل الوطني الليبي": حوار صالح وخليفة يتيح الذهاب إلى جنيف برؤية واضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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