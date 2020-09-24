شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يواصل تسجيل إصابات قياسية يومية بكورونا عند 4471 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل العراق تسجيل إصابات قياسية يومية بفيروس كورونا المستجد، عند 4471 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن توفير ثلاثة مختبرات متنقلة لإجراء فحوصات كورونا وتوزيع الكمامات على المشاركين فى الزيارة الأربعينية، وقال وزير الصحة، حسن التميمى فى مؤتمر صحفى، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، أن "الوزارة حرصت كل عام على وضع خطة طبية طارئة للزيارة الأربعينية وكافة الزيارات الدينية"، لافتا إلى أنه تم تشديد ووضع عدد من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا وحماية الزائرين والمواطنين وبالأخص التى ستشهد الزيارة".

وأضاف أنه "تم توفير الدعم والمبالغ اللازمة لدعم الدوائر وتجهيزها باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدد الوقاية الشخصية وتعزيز كربلاء بالفرق الطبية والصحية، والإسعاف الفورى، وفحوصات الـ PCR، كما تم توفير ثلاث مختبرات متنقلة لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا وتوزيع الكمامات على الزائرين والعاملين فى المواكب الحسينية".