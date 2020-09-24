"ي ب ك" الإرهابي يواصل إمداد النظام السوري بالنفط

الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365- رغم قانون "قيصر" الأمريكي الذي يحظر ذلك

- المنظمة الإرهابية ترسل نحو 500 شاحنة نفط للنظام يوميا، ، حسب مصادر محلية

تواصل منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، إرسال النفط إلى النظام السوري رغم قانون قيصر الأمريكي، الذي يحظر ذلك.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن نحو 500 شاحنة محملة بالنفط مملوكة لرجل الأعمال السوري المرتبط بالنظام حسام القاطرجي، تنطلق يوميا من مناطق سيطرة "ي ب ك" إلى مناطق النظام.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النفط الذي يتم إرساله إلى النظام يأتي من محافظة دير الزور ومنطقة "رميلان" بمحافظة الحسكة (شرق).

وأشارت أن شاحنات النفط الخام القادمة من دير الزور يتم تجميعها بمنطقة "الشدادي" جنوبي الحسكة، فيما يتم تجميع النفط الخام والمكرر القادم من حقول رميلان بمنطقة "المواصلات" بذات المحافظة.

Advertisements

كما أوضحت المصادر، أن الشاحنات في النقطتين المذكورتين تسلكان طريق "أبيض - الرقة" وتتجنب السير في الطريق الدولي أم 4 لكي لا يُفتضح أمرها.

وذكرت أن شاحنات النفط تعبر إلى مناطق سيطرة النظام من معبر "الهورة" جنوبي مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، حيث تتجه من هناك إلى مصافي النفط التابعة للنظام في محافظة حمص وسط البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صادق على قانون قيصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث سمي القانون نسبة إلى ضابط سوري منشق قام بتسريب آلاف الصور لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

ويفرض القانون عقوبات اقتصادية على كل شخص أو جهة أو شركة يثبت تعامله أو تعاملها مع النظام في مجالات البترول والبناء والمجالات العسكرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.