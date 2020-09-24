وكتب خلفان على حسابه الرسمي على "تويتر": "كورونا خرب كل شئ"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عما يقصده.
وأضاف في تغريدة أخرى: "الغريب أن بيل غيت يتحدث عن أن أربعة إلى ستة لقاحات يحتمل...ومرة يقول يرجح أن تكون ذات نتائج إيجابية...ويحتمل ويرجح كلمات...مصيبة...يعني ما يؤكد...وش جاب هذا الإنسان في هذا المجال...الفلوس يا ترى !!!"
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أمس، أنها أجرت 103.199 فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 1.083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 87.530 حالة.
كما سجلت الوزارة 970 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 76.995 حالة.
وأعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة من تداعيات مرض كوفيد19 ليصل إجمالي الوفيات في الدولة 406 حالة.
ووصل عدد الحالات المؤكد إصابتها في الإمارات 87.530 حالة، بينما تم شفاء 76.995، ووفاة 406 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر "خرب كل شيء"... تغريدة غامضة لضاحي خلفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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