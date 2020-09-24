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مصر... مد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر

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ونقل موقع "مبتدا" أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، بمجلس الوزراء، وجه الشكر إلى المصريين الذين تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن هذا القانون يخدم صالح المواطن المصرى، حيث قُدمت مليون و400 ألف طلب تصالح.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وأضاف مدبولي أن المؤشرات الخاصة بأول شهرين في العام المالي الحالي جيدة وهناك نمو والأداء المالي أفضل من الشهرين المماثلين العام الماضي وذلك بشهادة العالم وهو ما يؤكد ثقة العالم في التقدم الذي تحرزه مصر وتعكسه البيانات للمؤسسات الدولية.

وتابع أنه لوحظ وجود زحام لوجود رغبة من المواطنين لانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم ورغبة من الدولة في التيسير سيتم مد مدة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر لنهاية أكتوبر بدلا من نهاية سبتمبر/ أيلول.

وكان مدبولي قد أكد في وقت سابق على "الاستمرار فى متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التي أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح في مخالفات البناء".

وأشاد مدبولي "بالاقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح"، وشدد رئيس الوزراء على أن "الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذي ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانوني لملايين المباني المخالفة".

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