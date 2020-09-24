ونقل موقع "مبتدا" أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، بمجلس الوزراء، وجه الشكر إلى المصريين الذين تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن هذا القانون يخدم صالح المواطن المصرى، حيث قُدمت مليون و400 ألف طلب تصالح.
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وتابع أنه لوحظ وجود زحام لوجود رغبة من المواطنين لانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم ورغبة من الدولة في التيسير سيتم مد مدة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر لنهاية أكتوبر بدلا من نهاية سبتمبر/ أيلول.
وكان مدبولي قد أكد في وقت سابق على "الاستمرار فى متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التي أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح في مخالفات البناء".
وأشاد مدبولي "بالاقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح"، وشدد رئيس الوزراء على أن "الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذي ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانوني لملايين المباني المخالفة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... مد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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