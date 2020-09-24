مصر تحقق رقما قياسيا جديدا بموسوعة غينيس

وأشار الوزير إلى أنه تم تصميم الكلمة بـ551 سترة نجاة فى زمن قياسي 13 دقيقة و37 ثانية على ضفاف قناة السويس وبالتحديد في مدينة الإسماعيلية، بحسب الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".

ووفقا للبيان رحبت جينيس ريكورد للأرقام القياسية بالطلبات التي دعتها للتواجد أكثر داخل مصر، والتي تطالب بتسجيل أرقاما قياسية جديدة خاصة بها، ووعدت جينيس للأرقام القياسية بزيادة انتشارها داخل مصر بعد الأداء المشرف الذي قدمه المصريون في تحقيق الرقم القياسي فى تصميم أكبر كلمة سلام Peace على ضفاف قناة السويس.

ووجه الوزير الشكر لكافة الأطراف المعنية بتنظيم الحدث وفى المقدمة الربان ولاء حافظ والاتحاد المصرى للغوض والإنقاذ وهيئة قناة السويس وجميع المشاركين من الشباب المصرى ضمن الفعالية العالمية.

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وأكد الوزير أن "تسجيل الرقم المصري جاء بعد جهود كبيرة، وتحقيق كافة الاشتراطات التي وضعتها جينيس للأرقام القياسية لتصميم أكبر كلمة سلام".

ولفت إلى أنه "تم تنفيذها بمدينة الإسماعيلية في ضوء الاحتفالات العالمية الخاصة بيوم السلام العالمى، ولتصبح الاحتفالية المصرية بيوم السلام العالمى هي الاحتفالية الوحيدة في العالم التي تم تسجيلها بموسوعة الأرقام القياسية".

وأشار الوزير إلى أن "الرياضة المصرية تسير بخطوات ثابتة ومستقرة وتحقق إنجازات متتالية بفضل الدعم والرعاية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".