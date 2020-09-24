ويظهر في الفيديو الضابط وهو يأكل ثعبانا أثناء التدريب.
وكانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام، ما أسفر عن مقتل الرائد محمد عفت والعقيد عمرو عبد المنعم وأمين الشرطة عبد الحميد محمد، قبل أن يفارق مجند مصاب الحياة خلال تلقيه العلاج في المستشفى.
وتمكنت القوات من قتل المتهمين الأربعة وهم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... تداول فيديو من داخل سجن طرة لضابط شرطة قتل خلال تصديه لمحاولة هروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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