عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسبوع أزياء ميلانو يتضامن مع لبنان وأصحاب البشرة السمراء

الخميس 24 سبتمبر 2020

الخليج 365

يُتوقَع أن تقتصر نسبة العروض الحية على الثلث من إجمالي برنامج اسبوع الموضة في ميلانو الذي بدأ، الأربعاء، وسيكون بمثابة مرآة لأحداث 2020.



ومن هذا المنطلق، سينظم الأسبوع مع حركة "حياة السود مهمة في الموضة الإيطالية" عرضاً لمجموعات 5 مصممين من أصحاب البشرة السمراء، يحمل عنوان "نحن إيطاليا".

وفي بادرة تضامن مع أهل بيروت في مأساتهم الناجمة عن انفجار المرفأ المروّع في 4 أغسطس/آب، يلقي الأسبوع الضوء على مصممين لبنانيين شباب، منهم قزي وأسطا و"إمرجنسي روم" وحسين بظاظا.

وستعطي دار "ميسوني" إشارة الانطلاق للأسبوع الإيطالي الذي يأتي بعد أسبوعي الموضة في لندن ونيويورك.

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وستقدّم الدار الإيطالية الشهيرة بألوانها تشكيلتها الجديدة بطريقة افتراضية، وهو ما اختارته أيضاً 41 دار أزياء أخرى من الدور الـ64 التي تقيم عروضاً لتشكيلات ربيع وصيف 2021 الخاصة بالنساء والرجال على السواء، تستمر إلى الإثنين المقبل.

ومن دور الأزياء الأخرى التي آثرت الخيار الافتراضي "موسكينو" و"فرساتشي" و"برادا".

وتتجه الأنظار إلى عرض "برادا" إذ ستكشف خلاله أولى المجموعات التي صممها لها راف سيمونز بالتعاون مع ميوتشا برادا.

وستستخدم دور الأزياء مختلف الوسائل التواصلية لبث عروضها، من مواقع إلكترونية وقنوات "يوتيوب" وشبكات تواصل اجتماعي.

واختار جورجيو أرماني أن يقيم عرضه، مساء السبت، في وقت الذروة على شبكة التلفزيون الإيطالية "لا 7".

غير أن دور الأزياء الـ22 الأخرى راهنت من جهتها على حضور جمهور، ومنها "فِندي" و"دولتشه أند جابانا" و"إيترو" و"فيراجامو" و"ماكس مارا"، ورغم الصعوبات الناجمة عن تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، وكذلك عن تغييرات اللحظة الأخيرة، كإلزامية لجميع المسافرين الوافدين إلى إيطاليا من باريس.