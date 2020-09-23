شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» توضح مدى إمكانية زيادة المعاش التقاعدي بعد نهاية الخدمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمواطن المتقاعد زيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد بشراء مدة إضافية.
وأشارت المؤسسة، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنه يمكن لكل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات الاشتراك في النظام اختياريًّا، ويمكنه الاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري.
جاء ذلك في رد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تساؤلات بعض المواطنين بشأن مدى إمكانية زيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد.
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