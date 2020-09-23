سعوديون في الخارج يطلقون حزبا سياسيا معارضا

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وقالت المجموعة المؤسسة للحزب في بيانها: "نعلن بموجب هذا، تأسيس "حزب التجمع الوطني" الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم في المملكة العربية السعودية "، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

ويقود الحزب الناشط الحقوقي يحيى عسيري، ومن بين أعضائه الأكاديمي مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة، وعمر عبد العزيز المقيم في كندا، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصادر مقربة من الحزب.

وقال عسيري، الأمين العام للحزب:

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"نعلن انطلاق هذا الحزب فيلحظة حرجة لمحاولة إنقاذ بلادنا، لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا".

عسيري، هو ضابط سابق في القوات الجوية الملكية السعودية، ومؤسس منظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن.

من جانبه قال العودة، نجل الداعية سلمان العودة، إن تشكيل حزب معارض "خطوة طال انتظارها"، وإن الحزب يسعى إلى حماية البلاد وتمهيد الطريق للديمقراطية بشكل سلمي".