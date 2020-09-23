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موريتانيا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 277 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7425 إصابة مؤكدة.

وأكدت الوزارة - في بيان بثته الاذاعة الموريتانية - تسجيل 17 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 7028 شخصا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 وفاة.  

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