وقال بشار عبد الحسين لجريدة "القبس" الكويتية: "تلقت جدتي تهديدا عن طريق اتصال من جانب مجهول، بينما كان يرتدي ملابسه العسكرية استعدادا للذهاب إلى مكان خدمته".
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
وأضاف بشار "فوجئت أثناء خروجي بشخصين ملثمين أخرجا سلاحهما وأطلقا الرصاص في اتجاه سيارتي ما أدى إلى توقفها".
وأكمل "فتحت الباب المقابل وزحفت على الأرض وأخرجت سلاحي وأطلقت النار؛ ما أدى إلى إصابة أحد المهاجمين".
وأتم بشار "لم أشاهد أحدا بعد ذلك، بينما أظهرت التحقيقات إطلاق 26 رصاصة على السيارة".
كانت هذه تفاصيل خبر كشف تفاصيل محاولة اغتيال نجل فنان كويتي بـ26 رصاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.