كشف تفاصيل محاولة اغتيال نجل فنان كويتي بـ26 رصاصة

وقال بشار عبد الحسين لجريدة "القبس" الكويتية: "تلقت جدتي تهديدا عن طريق اتصال من جانب مجهول، بينما كان يرتدي ملابسه العسكرية استعدادا للذهاب إلى مكان خدمته".

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وتابع بشار "رغم تحذيرات جدتي طمأنتها وتوجهت إلى موقع الخدمة، ليأتيه أمر بالذهاب للمطار من أجل استقبال زملاء له كانوا في دورة بالمانيا".

وأضاف بشار "فوجئت أثناء خروجي بشخصين ملثمين أخرجا سلاحهما وأطلقا الرصاص في اتجاه سيارتي ما أدى إلى توقفها".

وأكمل "فتحت الباب المقابل وزحفت على الأرض وأخرجت سلاحي وأطلقت النار؛ ما أدى إلى إصابة أحد المهاجمين".

وأتم بشار "لم أشاهد أحدا بعد ذلك، بينما أظهرت التحقيقات إطلاق 26 رصاصة على السيارة".