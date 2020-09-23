شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يغرد في احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إنه في ذكرى اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، "نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء".

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وأضاف خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه”.