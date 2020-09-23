شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع تقلبات جوية متسارعة على الجزيرة ودول المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع خبر الأرصاد حسن كراني، تقلبات مطيرة متسارعة على دول المتوسط وشمال إفريقا وشمال الجزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة. Advertisements وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تم بعون الله خلال الـ48 س الماضية تحرك قطبي مبكر على وسط وجنوب أوروبا وسيمتد تأثيره على دول المتوسط وشمال أفريقيا وشمال الجزيرة خلال الخريف”. وأضاف حسن كراني “تقلبات مطيرة متسارعة تؤدي لتكرار هطول الأمطار حسب المؤشرات العلمية..فأبشروا بالخير.. والعلم لله”.

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