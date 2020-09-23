شرطة الرياض تطيح بوافدين امتهنا المتاجرة في شرائح الاتصال

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله – من القبض على مقيمين اثنين من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية. وأوضح أن المتهمين قد تورطا باتخاذ أحد محلات الأجهزة الإلكترونية التي يعملان بها مقراً للمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهما (1325) شريحة لشركات اتصالات محلية، وعدد (5) أجهزة تفعيل للشرائح و(34) صورة لهويات مواطنين ومقيمين ومجموعة كبيرة من البصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وأجهزة و أدوات استخدموها في تنفيذ جريمتهم، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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