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وتعقبت قوات أمن محافظة المنوفية –شمال العاصمة المصرية- المتهم بأكثر من حملة أمنية لمحاولة ضبطه بمسقط رأسه بقرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع.
وتبادل المطلوب الطلقات النارية منذ عدة أسابيع أثناء محاولة القبض عليه وفر هاربا ليخرج بعد ذلك بتهديد قوات الشرطة يحذرهم من محاولة القبض عليه، حسبما أفاد موقع "صدى البلد".
وشنت قوات الشرطة اليوم حملة أمنية للقبض عليه داخل قريته، وبادرها المتهم بإطلاق النار مما دعا قوات الشرطة للتعامل معه وأسفر ذلك عن مصرعه. سبق أن ألقى الأمن القبض على "لانشون" في قضايا مخدرات وسرقة وقضى سنوات في السجن.
ونشر المدعو "لانشون" قبل أيام، مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هدد فيه مديرية الأمن بالمحافظة وقيادتها قائلا: "هخرب الدنيا أنا مبقتش باقي على حاجة".
كانت هذه تفاصيل خبر هدد مدير الأمن... القصة الكاملة للمطلوب الخطير الذي قتلته الشرطة في المنوفية بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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