شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدشن كاميرات حرارية مطورة في المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، كاميرات حرارية مطورة ضمن خطط محكمة وضعتها الرئاسة العامة منذ إغلاق المسجد الحرام.
وأفادت صحيفة الرياض، أن تلك الخطوة لضمان سلامة المعتمرين، والمحافظة على الحرمين الشريفين خاليا من فيروس كورونا المستجد.
وتعمل الكاميرات الحرارية من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، مما يتيح التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفايروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.
وأكد السديس، خلال التدشين أن ما يشهده المسجد الحرام من تطور ورقي في منظومة خدماته هو استمرار للصور المتتالية من أوجه العطاء التي انتهجها قادة هذه البلاد المباركة.
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