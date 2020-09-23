ما مضمون الرسالة التي تلقاها أمير قطر من نظيره الكويتي؟

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت أن مبعوث نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة بدولة الكويت، قام بتسليم الرسالة خلال استقبال تميم بن حمد له في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم.

ونقل وزير الخارجية الكويتي في بداية المقابلة تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت، إلى أمير قطر، وتمنياته بدوام الصحة والسداد وللشعب القطري مزيدا من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمل تميم بن حمد، أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة بدولة الكويت، تحياته للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.