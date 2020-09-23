شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري: السعودية ستتمكن بقيادتها من كبح المخاطر التي تحيط شعوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، أن السعودية ستتمكن بقيادتها من كبح المخاطر التي تنصب لشعوبنا، وفقا خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، الموافقة على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، شريطة أن يكون مستقلا، تسهيلا لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعمل على تأليفها الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، وذلك لإيقاف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان في ظل الفراغ الحكومي.

وقال الحريري إن هذا القرار لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بحصرية وزارة المالية للطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف، مشددا على أنه سيكون قرارا لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يُبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل.

Advertisements