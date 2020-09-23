تفاصيل لقاء وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الفرنسي

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.
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وناقش وزير الخارجية الفرنسي مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.
كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل الى لقاح للمرض.
وخلال اللقاء شدد ابن زايد ولودريان على علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي التي تجمع بين البلدين، وقيادتهما والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما استعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ودورها الهام في تحقيق السلام والازدهار للمنطقة.
وأشار ابن زايد للعلاقات الإماراتية الفرنسية المتميزة، وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.
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