شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية فى مصر تحتفل بالعيد الوطني الـ 90 للمملكة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالات كبيرة تشهدها المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني الـ 90 لها، والذى تحل ذكراه اليوم، وهي الاحتفالات التي شهدها مبني السفارة السعودية في مصر مؤخراً، مثلما ظهر خلال أكثر من صورة نشرها الحساب الرسمي لـ أسامة نقلى سفير المملكة لدى مصر على موقع انستجرام.



سفارة السعودية تحتفل فى مصر

وتحت شعار "همة حتى القمة"، تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر باليوم الوطنى السعودى الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكى رقم 2716 الذى أصدره الملك عبد العزيز فى ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.



سفارة السعودية داخل مصر

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وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، فى 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسى الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح فى توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا فى العام 1930.



سفارة السعودية فى مصر

وتشهد سماء المملكة هذا اليوم، أكبر عرض جوى على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذى سيقام هذا اليوم ويعرض على شاشة التليفزيون السعودى عند الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.