شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد آل نهيان يهنئ السعودية باليوم الوطني و90 عاماً من الإنجازات والمواقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، على تهنئة المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني في ذكراه الـ 90، ونشر بن زايد فيديو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يتضمن جانب من مسيرة الملك سلمان والعلاقات بين البلدين، وعلق قائلا: "نهنأ خادم الحرمین الشریفين وولي عهده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضاریة".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد في رسالته: "90 عاما من المواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة.. علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد".

وفي ذات السياق، تزينت شوارع وطرقات وميادين مدينة جدة بالأعلام السعودية والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية استعدادا للاحتفال باليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشر حساب إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" عددا من الصور التى ترصد استعدادات جدة لهذه الفعاليات الوطنية فى المملكة.

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وفى إطار الاستعدادات للاحتفالات باليوم الوطنى السعودى الـ90 والذى تنطلق فعالياته اليوم الاربعاء 23 سبتمبر، تحت شعار «همة حتى القمة» اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهرانى، أن سكان وزوار جدة وعلى مدى 3 أيام سيكونون على موعد مع عروض مهارات الفروسية بالزى العربي والراية السعودية في بوابتى جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، كما سيجرى توحيد لون البوابتين ومبنى الأمانة الرئيسى ومبانى البلديات باللون الأخضر خلال فترة العروض.