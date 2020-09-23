أفيخاي أدرعي يغازل السعوديين ويرد على تغريدة عن "السلام مع المملكة"

وكتب أدرعي تدوينتين على "تويتر"، اليوم الأربعاء، تحدثت الأولى عن مرادفات كلمة كثير في اللهجة السعودية، ووجه تهنئة للسعوديين بمناسبة عيدهم الوطني.

وقال: "بهذه المناسبة يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية".

وكتب في الثانية: شكرا حبيبنا...نحب كثيرا في إسرائيل".

وأرفق معها تدوينة لحساب بالعبرية والعربية يحمل اسم محمد سعود، ويقول: "شكرا جزيلا للصديق العزيز المتحدث بأسم جيش الدفاع الإسرائيلي السيد أفيخاي أدرعي على تهنئته للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي التسعين. أتمنى أن يحل السلام بيننا قريبا يا صديقي وأن نحتفل سويا بذلك. كل الاحترام!".

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وأصدر الملك عبد العزيز المرسوم الملكي رقم 2716، في سبتمبر/ أيلول عام 1932، الذي نص على تحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم، ويحصل موظفو المملكة على يوم إجازة في 23 سبتمبر.

وخلف الملك عبد العزيز في حكم الدولة بعد وفاته في عام 1953 أولاده المتعددون.

وتولى سلمان بن عبد العزيز الحكم في يناير/ كانون الثاني 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبد الله. وفي يونيو/ حزيران الماضي، عين نجله محمد وليا للعهد.