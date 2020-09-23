«ديزني لاند» تناشد سلطات كاليفورنيا لإعادة فتح أبوابها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت شركة والت ديزني مسؤولي ولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء، على السماح للشركة بإعادة فتح حديقة ألعاب ديزني لاند التي أغلقت قبل ستة أشهر في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبموافقة السلطات المحلية أعادت ديزني فتح متنزهاتها في شنغهاي وباريس وفلوريدا مع استقبال أعداد محدودة والإلزام بأقنعة الوجه وإجراءات أخرى لمنع إصابات كوفيد-19. ومن المنتظر إعادة فتح ديزني لاند هونج كونج يوم الجمعة.

وقال مسؤولو متنزهات ديزني في إفادة مصورة للصحفيين اليوم الثلاثاء: إن إجراءات الحماية التي يطبقونها ناجحة وحصلت على تقييم جيد من الرواد في استطلاعات الرأي.

وشملت الإفادة لقطات لعائلات وموظفين في متنزهات مختلفة يضعون الكمامات الواقية ويحافظون على مسافات التباعد أثناء انتظار دورهم في الألعاب ويقولون إنهم شعروا بالأمان واستمتعوا بزيارتهم.

وحث جوش دامارو مسؤول الجودة والمنتجات بمتنزهات ديزني مسؤولي كاليفورنيا على تقديم «إرشادات نزيهة ومنصفة» للسماح بإعادة فتح ديزني لاند في مدينة أنهايم.

(رويترز)