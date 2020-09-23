شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 240 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 240 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 121006.
وقالت وزارة الصحة، إن تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني بأن جائحة كورونا قد انتهت، حيث يتم يوميا إدخال بعض المرضى إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوسطة والشديدة.
ودعت الوزارة إلى اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم، منوهة بأهمية توخى الحذر والحرص على حماية الأفراد الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19).
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