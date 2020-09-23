وأضافت اللجنة خلال
لقناة "المملكة" الأردنية، أن التعامل مع الوضع الوبائي الحالي يتطلب تغييرا كاملا للاستراتيجية المتعلقة بجائحة كورونا.
#ورد_الآن | لجنة الأوبئة للمملكة: لم يعد القادمون من الخارج يشكلون المصدر الرئيسي للعدوى #عاجل #الأردن— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 23, 2020
ولفتت إلى أنه "لا بد من العمل بالإجراءات التي تتناسب مع مرحلة المناطق الحمراء".
© AFP 2020 / Khalil Mazraawi
ودعا وزير الصحة سعد جابر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "المواطنين إلى الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات"، من أجل حماية شعب المملكة".
وسجل الأردن إجمالا 5679 حالة إصابة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عنه.
وارتفعت الإصابات 4 أمثال، الشهر الماضي، مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى، في موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودة فرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.
وأغلقت الحكومة المدارس، الخميس الماضي لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليوني طالب عقب توقف دام 5 أشهر، إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.
كما أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات لمدة أسبوعين. وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أي فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.
لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن حكومته لن تفرض إغلاقا كاملا، قال مسؤولون إنه قد يكون له تأثير له وقع الكارثة على الاقتصاد المعتمد على المساعدات، والذي تضرر بالفعل بشدة من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: لم يعد القادمون من الخارج يشكلون المصدر الرئيسي للعدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.